Küçükçekmece'de Yol Verme Tartışması Sonrası Soruşturma Başlatıldı

Küçükçekmece'de Olayın Ayrıntıları

Küçükçekmece'de, yol verme meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Polat Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, tartışma sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir araçtan inen şüpheliler, karşılarındaki sürücü Ö.M’ye saldırarak darp ettiler. Şüpheliler, olay yerinden uzaklaşmadan önce havaya ateş açtılar.

Yaralanma ve Soruşturma

Bu esnada, balkondan olayı izleyen Y.Z.S, açılan ateş sonucu mermi isabet ederek yaralandı. Bu olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

Yetkililerden Açıklama

Savcılık, şüphelilerin yakalanması için yürütülen sürecin titizlikle devam ettiğini, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü bildirdi.