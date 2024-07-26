Küçükçekmece'deki 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi'nde yer alan 4 katlı bir bina yangınla karşı karşıya kaldı. Olay, Ayyıldız Sokak'ta meydana geldi.

Yangının Çıkış Sebebi Araştırılıyor

Yangın, binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı. Olayın ardından hemen ihbarda bulunuldu ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Olay sırasında dairenin boş olduğu öğrenilirken, dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Olayla İlgili Gelişmeler Bekleniyor

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ederken, dairede meydana gelen hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.