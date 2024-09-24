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Küçükçekmece'deki Gasp İddialarına Yanıt: Gerçeği Yansıtmıyor

Cumhuriyet Başsavcılığı, sokakta gasp girişimi iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Olayın detayları ve gelişmeler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:12
Küçükçekmece'deki Gasp İddialarına Yanıt: Gerçeği Yansıtmıyor

Küçükçekmece'den Gasp İddialarına Açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede sosyal medya üzerinden gündeme gelen sokak ortasında gasp girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Olayın Detayları ve Soruşturma Süreci

Açıklamada, 26 Ağustos tarihinde Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta gerçekleşen olayda, 2 şüphelinin bir kişiyi darbettiği ifade edildi.

İlgili araştırmada, mağdur şahsın kimlik bilgilerinin henüz belirlenemediği, ayrıca mağdurun yabancı uyruklu olduğu ve güvenlik güçlerine başvuruda bulunmadığı bildirildi. Görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Şüpheliler ve Yasal İşlemler

Yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili olarak B.K. ve Y.D. isimli şüpheliler gözaltına alınmış olup, mevcut delillere dayanarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilmiştir. Sosyal medya platformlarında yapılan suçlamaların aksine, görüntüler incelendiğinde, şüpheliler ve mağdur arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü bilgisi edinilmiştir.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın her aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların etkin bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

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