Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasında Gözaltı Sayısı Dört Oldu

Küçükçekmece Metrobüs Kazasında Gözaltı Sayısı Artıyor

Küçükçekmece’deki metrobüs kazasında gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Kaza sonrası ağır yaralanan 22 yaşındaki Ferhat Uçar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

İki metrobüsün çarpıştığı kazada Ferhat Uçar ile birlikte toplamda 50 kişi yaralandı. Kazanın, Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüsün Sefaköy mevkisinde kontrolunu kaybederek karşı yönden gelen bir diğer metrobüse yandan çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kazaya karışan metrobüslerin sürücüleri ve metrobüs hattında görevli iki denetim amiri gözaltına alındı. Şu an için 4 kişi emniyetteki işlemlerini sürdürüyor.

Ferhat Uçar'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Götürüldü

Yaşamını yitiren genç Ferhat Uçar’ın ailesi, hastane haberini aldıktan sonra Biruni Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen gencin yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.