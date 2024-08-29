Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasında Yaralı Sayısı 35'e Çıktı

Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazası Sonrası Yaralı Sayısı Arttı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan metrobüs kazasında yaralananların sayısı 35'e yükseldi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay, Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüsün, Sefaköy mevkisinde diğer bir metrobüse yandan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın ardından araçların olay yerinden çekilmesiyle birlikte seferler her iki yönde yeniden başlatıldı. Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrasında yaralanan vatandaşlar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Belediye ekipleri, yol temizleme ve kaza yerindeki güvenlik çalışmalarına devam ediyor.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, metrobüsün yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı anlar açıkça görülüyor.