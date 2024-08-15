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Küçükçekmece'deki Metrobüs Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın, bir güvenlik görevlisi tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:53
Küçükçekmece'deki Metrobüs Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de Metrobüste Yangın Çıktı

Küçükçekmece'de bir metrobüs yolculuğu sırasında aniden alevler yükseldi. Yangın, duraktaki güvenlik görevlisi tarafından, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlarda, hızla kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler belirmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, Sefaköy Metrobüs Durağı'nda aracı durdurdu ve yolcuları tahliye etti.

Güvenlik Görevlisinin Cesareti

Dakikalar içerisinde yardıma koşan duraktaki güvenlik görevlisi, yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sayesinde yangın hızla söndürüldü fakat bu esnada seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Kameralara Yansıyan Anlar

Yangın anına tanıklık eden bir yolcu, güvenlik görevlisinin cesaretini cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başardı. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genel olarak, metrobüs seferleri durum kontrol altına alındıktan sonra normal seyrine devam etti.

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