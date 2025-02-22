Küçükçekmece'deki Mobilya Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de Yangın Paniği: 6 Kişi Kurtarıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, mobilya deposunda çıkan ve kısa sürede büyüyerek çevredeki düğün salonu ile helva satış mağazasına sirayet eden yangın, kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında yer alan mobilya deposunda, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Alevlerin büyümesiyle birlikte dumanlar, çatıda mahsur kalan 6 kişinin tehlikeye girmesine neden oldu.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Yangının ihbar edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 43 araç ve 160 personel görev aldı.

Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen ve çatıda mahsur kalan 6 kişi, merdiven aracıyla güvenli bir şekilde aşağı indirilerek tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İkincil Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliğini sağlama alarak olası başka bir tehlikenin önüne geçti. Yangın yaklaşık iki saat süren zorlu çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak, huzur ortamı sağlandı.

Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın kontrol altına alındı.

Küçükçekmece'de mobilya deposunda çıkan ve helva satış mağazası ile düğün salonuna sirayet eden yangın kontrol altına alındı.