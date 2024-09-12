Küçükçekmece'deki Silahlı Kavga: 1 Zanlı Gözaltında

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga Olayı

Küçükçekmece'de adliye çıkışında iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sonucu, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay Anında Neler Oldu?

Edinilen bilgilere göre, adliyede davaları bulunan ve aralarında husumet bulunan iki grup, duruşmalarını tamamladıktan sonra dışarıda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Yusuf T. isimli şüpheli silahını çekerek çevreye rastgele ateş açtı. Güvenlik Kamerası Kaydetti

Kavga sırasında park halindeki iki otomobil de mermilerin isabet etmesiyle hasar gördü. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın hemen ardından, bölgedeki polis ekipleri Yusuf T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve güvenlik kameralarının görüntüleri inceleniyor.

Küçükçekmece'de, adliye çıkışında iki grubun kavgası sırasında silahla çevreye ateş açan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayda park halindeki araçlar isabet alıp hasar gördü.

Küçükçekmece'de, adliye çıkışında iki grubun kavgası sırasında silahla çevreye ateş açan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayda park halindeki araçlar isabet alıp hasar gördü.