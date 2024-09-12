DOLAR
33,92 0,15%
EURO
37,54 -0,28%
ALTIN
2.775,91 -1,11%
BITCOIN
1.956.072,44 -0,23%

Küçükçekmece'deki Silahlı Kavga: 1 Zanlı Gözaltında

Adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:58
Küçükçekmece'deki Silahlı Kavga: 1 Zanlı Gözaltında

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga Olayı

Küçükçekmece'de adliye çıkışında iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sonucu, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay Anında Neler Oldu?

Edinilen bilgilere göre, adliyede davaları bulunan ve aralarında husumet bulunan iki grup, duruşmalarını tamamladıktan sonra dışarıda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Yusuf T. isimli şüpheli silahını çekerek çevreye rastgele ateş açtı. Güvenlik Kamerası Kaydetti

Kavga sırasında park halindeki iki otomobil de mermilerin isabet etmesiyle hasar gördü. Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Olayın hemen ardından, bölgedeki polis ekipleri Yusuf T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve güvenlik kameralarının görüntüleri inceleniyor.

Küçükçekmece'de, adliye çıkışında iki grubun kavgası sırasında silahla çevreye ateş açan 1 şüpheli...

Küçükçekmece'de, adliye çıkışında iki grubun kavgası sırasında silahla çevreye ateş açan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayda park halindeki araçlar isabet alıp hasar gördü.

Küçükçekmece'de, adliye çıkışında iki grubun kavgası sırasında silahla çevreye ateş açan 1 şüpheli...

Küçükçekmece'de, adliye çıkışında iki grubun kavgası sırasında silahla çevreye ateş açan 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayda park halindeki araçlar isabet alıp hasar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye ve Özbekistan Arasında Yeni İş Birliği Yol Haritası Belirlendi
2
Hakan Fidan'dan Özbekistan Ziyareti Açıklamaları
3
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Yetkisinin 12. Yıldönümü Sempozyumu
4
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'Famagusta' Dizisi Gerçekleri Çarpıtıyor
5
Mardin'deki Silahlı Saldırı Davası Süregelmektedir
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi
7
Kursk Bölgesinde Rusya 10 Yerleşimi Geri Aldı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!