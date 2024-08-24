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Küçükçekmece'deki Silahlı Saldırıda 4 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de bir kişinin silahli saldırıda öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:41
Küçükçekmece'deki Silahlı Saldırıda 4 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Gelişmeler

Küçükçekmece'de meydana gelen bir silahlı saldırıda 24 yaşındaki Görkem Bedir'in hayatını kaybetmesi sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Olayın Detayları ve Gözaltı Süreci

7 Temmuz tarihinde, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir kafeteryada yaşanan olayda Bedir, bilinmeyen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştır. Güvenlik kameraları üzerinden yapılan incelemelerde, saldırganın motosikletle geldiği ve kafasındaki kaskı çıkarmadan ateş açtığı tespit edildi.

Emniyet güçleri, olaya karıştıkları belirlenen Salih E.A. (29), Muhammet Y.G. (30), Enes T. (29) ve Şafak A. (28) isimli şüphelilere ulaştı. Bu şüphelilerin yakalanması için hem Tekirdağ'da hem de Küçükçekmece'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sırasında, gözaltına alınan şüphelilerden Enes T.'nin ikametinde 191 gram uyuşturucu madde, Salih E.A'nın evinde ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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