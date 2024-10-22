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Küçükçekmece'deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Halkalı Merkez Mahallesi'nde çıkan yangında itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:53
Küçükçekmece'deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Küçükçekmece'deki Yangın Anında Kontrol Altına Alındı

Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Edinilen bilgilere göre, Halkalı Merkez Mahallesi Hoşgörü Sokak'taki bir apartmanın girişindeki elektrik saatleri bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı ve alevler hızla tüm katı sardı.

İtfaiye Ekipleri ve Diğer Kuruluşlar Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları yangın merdiveni kullanarak tahliye etti.

Doğal Gaz ve Elektrik Kesildi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, tedbir amaçlı olarak İGDAŞ ve BEDAŞ personeli doğal gaz ve elektriği keserek güvenli bir ortam sağladı. Alevler, diğer katlara ulaşmadan yangın başarıyla söndürüldü.

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