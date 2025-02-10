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Küçükçekmece Gölü'ndeki Oksijensizlik Tehlikesi Uzmanları Uyarıyor

Küçükçekmece Gölü, yüksek kirlilik oranları ve oksijen eksikliği ile tehdit altında. Uzmanlar, acil müdahale gerektiğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:22
Küçükçekmece Gölü'ndeki Oksijensizlik Tehlikesi Uzmanları Uyarıyor

Küçükçekmece Gölü'nde Oksijensizlik Alarmı

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Küçükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin sebeplerini ve göldeki mevcut durumun tehlike boyutunu gözler önüne serdi. Albay, gölün yüzeyinden 7-8 metre derinliğe inildiğinde oksijen seviyesinin tamamen tükendiğini belirtirken, bu durumun göldeki canlı yaşamını da tehdit ettiğini vurguladı.

Kirliliğin Kaynakları ve Sonuçları

2022 yazında başlatılan "Küçükçekmece Lagünü'nün Su Kalitesinin İzlenmesi" projesinin sonuçlarına göre, göldeki ağır metal, pestisit, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve bakteriyolojik kirlilik seviyesi alarm verici boyutlarda. Göl derinliği 18 metre olmasına rağmen, ilk 7-8 metrede oksijenin yok olması, suyun sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Albay, 30 yıldır gözlemledikleri Küçükçekmece Lagünü'nün çevresindeki insan nüfusunun 700-800'den 1,5 milyona çıktığını ifade ederek, bu artışın kirlilik üzerinde büyük baskı yarattığını belirtti. Lagün, adeta bir atık su deposu halini aldı.

Canlı Türlerinin Azalması ve Acil Müdahale İhtiyacı

Uzmanın vurguladığına göre, göldeki balık türlerinin sayısı önemli ölçüde azalmış durumda ve sadece 2-3 balık türü sürekli yaşam mücadelesi veriyor. Albay, "Bu suyu herhangi bir amaçla kullanmamız mümkün değil. Yüzemezsiniz, arabanızı yıkayamazsınız," dedi. Ayrıca, gölün bakteriyolojik kirlilik açısından tehlikeli hâle geldiğini söyledi.

Albay, Küçükçekmece Gölü’nün bir an önce restore edilmesi ve doğasına kazandırılması gerektiğini belirtti. Bölgenin göçmen kuşlar için önemli rotalardan biri olduğunu hatırlatarak, bu alanın dikkate alınması gereken bir ekosistem olduğunu ifade etti.

Restorasyon Önerileri

Göl için atılması gereken adımlara değinen Albay, havzadan gelen tüm atıkların durdurulması, dip çamurunun temizlenmesi ve tatlı su girişinin artırılması gerektiğini belirtti. Albay, "Eğer bu adımlar atılırsa su kalitesi düzelecektir. Ekosistem arzuladığımız hale gelir," diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim...

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay ve ekibinin 2022'nin haziran ayında başlattığı "Küçükçekmece Lagünü'nün Su Kalitesinin İzlenmesi" projesi tamamlandı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim...

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay ve ekibinin 2022'nin haziran ayında başlattığı "Küçükçekmece Lagünü'nün Su Kalitesinin İzlenmesi" projesi tamamlandı.

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