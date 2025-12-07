Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Site Otoparkını Su Bastı

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde etkili sağanak sonucu bir site otoparkı suyla doldu; itfaiye ekipleri su tahliye çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:22
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Site Otoparkını Su Bastı

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Site Otoparkını Su Bastı

Sağanak sonrası itfaiye müdahalesi sürüyor

Küçükçekmecede etkili olan sağanak yağış sırasında İstasyon Mahallesindeki bir sitenin otoparkı aniden suyla doldu.

Otoparkta aracı bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı; bir anda dolan yağmur suyu site sakinlerini tedirgin etti.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin su tahliye çalışması devam ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR SİTENİN OTOPARKINI SU BASTI. OTOPARKTA ARACI OLAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR SİTENİN OTOPARKINI SU BASTI. OTOPARKTA ARACI OLAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR SİTENİN OTOPARKINI SU BASTI. OTOPARKTA ARACI OLAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi