Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Site Otoparkını Su Bastı

Sağanak sonrası itfaiye müdahalesi sürüyor

Küçükçekmecede etkili olan sağanak yağış sırasında İstasyon Mahallesindeki bir sitenin otoparkı aniden suyla doldu.

Otoparkta aracı bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı; bir anda dolan yağmur suyu site sakinlerini tedirgin etti.

Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin su tahliye çalışması devam ediyor.

