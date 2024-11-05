Küçükçekmece Metrobüs Kazası Davası: İlk Duruşma 16 Ocak'ta

Küçükçekmece Metrobüs Kazası Davası Başlıyor

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta gerçekleşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazası davası, 16 Ocak'ta başlayacak. Dava, 5 sanığın 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açıldığı bir süreç olarak bu tarihte Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek.

İddianame ve Olayın Detayları

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi, kazaya ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Olay günü, Yenibosna ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı arasında yol yapım ve onarım çalışmaları yürütülüyordu. Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, D-100 kara yolunda dubalarla işaretlenmiş bypass yol girişini kaçırınca kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazanın Sorumluları

İddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin'in panikleyerek manevra yaptığı esnada başka bir metrobüse çarptığı ifade ediliyor. Çetin, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı'nda görevli saha amiri Şafak Yıldız ve yolculuk yaptığı araca çarpmamak amacıyla manevra yaparken kazaya yol açtığı kaydedildi.

Bu davada, Düzgün Murat Çetin'in yanısıra Hüseyin Pazarlı, Şafak Yıldız, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er ve diğer müdürler üzerindeki iddiaların da soruşturma süreci devam etmekte.

Olayın ardından, yaralıların ve yaşamını yitiren ferhat Uçar’ın ailesinin mağduriyeti de göz önüne alınarak, bu önemli davanın adaleti sağlaması bekleniyor.