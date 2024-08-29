Küçükçekmece Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Bir Kişi Var

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen metrobüs kazasında bir kişi, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve incelemeler devam ediyor.

Kaza Detayları

Dün, Beylikdüzü yönüne ilerleyen bir metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir metrobüse yandan çarptı. Kazada toplam 35 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kazaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olay yerindeki incelemeler devam etmekte ve kazanın nedenleri araştırılmaktadır.

Önemli Bilgi: Yaralılara acil tedavi uygulanmakta ve durumlarının ciddiyetine ilişkin güncellemeler yapılmaktadır.