Küçükçekmece Metrobüs Kazasında Can Kaybı ve Yaralılar

Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, olayla ilgili olarak detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Ağustos Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca, 2'si ağır olmak üzere 38 kişi yaralandı."

Hızlı bir şekilde olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere ulaştırıldı. Valilik, olayın ardından soruşturma başlattığını da duyurdu.

Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Mesajı

Valilik, ölen vatandaş için başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.