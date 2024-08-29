Küçükçekmece Metrobüs Kazasında Ön Rapor Açıklandı

Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına Dair Ön Rapor

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı. Bu trajik olayda, bir kişi hayatını kaybetti ve 50 kişi yaralandı.

Kaza ve Sonrası Gelişmeler

Kaza, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir metrobüse yandan çarpması neticesinde gerçekleşti. Olayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sürücüler Gözaltında

Kazanın ardından metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli olan Ş.Y. gözaltına alındı. Diğer iki kişi ise bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması amacıyla ilgili makamlara çağırıldı.

Ön Raporda Tespitler

Olayı inceleyen bilirkişi, metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle sürücünün uyarmasını gerektiği bilgisine sahip olduğunu, ancak bu uyarıyı görmediğini ve dönüş yapması gereken noktayı kaçırdığını belirtti. Aniden dönüş yapmak istemesi sonucu kazanın meydana geldiği vurgulandı.