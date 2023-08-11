Küçükçekmece'de bir yapının temel kazısında 7 katlı bir binanın temeli kaydı!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kanarya Mahallesi’nde Baş Mimarlık ve Mühendislik adıyla inşaat yapan bir şirket tarafından yapılan binanın temel kazısı sırasında bitişikteki yedi katlı bina hasar gördüğü bildirildi.

7 katlı binanın zemininde meydana gelen kaymadan dolayı oluşan hasarın inşaat firmasının önlem almaması nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. 32 dairenin bulunduğu bina, yetkililer tarafından tedbir amaçlı boşaltılırken, bina sakinleri apartmanların önünde beklemeye başladı.





Bina sakinlerinden Serkan Arkan, herhangi bir işlem yapılmadığını belirterek, "Çökme başlayınca derme çatma perde çekildi. O perdeler ise tutmadı." diye konuştu. Bu sırada olayın olduğu yol trafiğe kapatıldı.

Bina sakini Serkan Arkan kameralara şunları söyledi: Temel atılırken bu zeminin kaydırılmasını, binanın yükseltilmesini, perdelerin yapılmasını istedik. Yıkım başlayınca derme çatma perdeler çektiler. Şimdi binanın tabanı kayıyor. Şu anda 32 daire tehdit altında. Bina şu anda tahliye ediliyor. Belki de bu denetimsiz bir inşaat işidir. İnsanlar mağdur oldular. Binaya kimsenin girmesine izin verilmiyor. Bu insanlar geceyi nerede geçirecekler? 6 Şubat'ta deprem olmadı ama bir tanesini yaşamak üzereyiz. Canlar öldükten sonra duvarlar mı örülecek? Tek çözümümüz burayı bir an önce halletmek” dedi.