  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Küçükçekmece'de bir yapının temel kazısında 7 katlı bir binanın temeli kaydı!

Küçükçekmece'de bir yapının temel kazısında 7 katlı bir binanın temeli kaydı!

Yayınlanma:
Küçükçekmece'de bir yapının temel kazısında 7 katlı bir binanın temeli kaydı!
Küçükçekmece'de bir yapının temel kazısında tedbir alınmaması, bitişikteki 7 katlı binanın zemininden kaymasına neden oldu. Hasarlı 32 dairelik apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kanarya Mahallesi’nde Baş Mimarlık ve Mühendislik adıyla inşaat yapan bir şirket tarafından yapılan binanın temel kazısı sırasında bitişikteki yedi katlı bina hasar gördüğü bildirildi.

7 katlı binanın zemininde meydana gelen kaymadan dolayı oluşan hasarın inşaat firmasının önlem almaması nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. 32 dairenin bulunduğu bina, yetkililer tarafından tedbir amaçlı boşaltılırken, bina sakinleri apartmanların önünde beklemeye başladı.

Küçükçekmece'de bir yapının temel kazısında 7 katlı bir binanın temeli kaydı

Bina sakinlerinden Serkan Arkan, herhangi bir işlem yapılmadığını belirterek, "Çökme başlayınca derme çatma perde çekildi. O perdeler ise tutmadı." diye konuştu. Bu sırada olayın olduğu yol trafiğe kapatıldı.

Bina sakini Serkan Arkan kameralara şunları söyledi: Temel atılırken bu zeminin kaydırılmasını, binanın yükseltilmesini, perdelerin yapılmasını istedik. Yıkım başlayınca derme çatma perdeler çektiler. Şimdi binanın tabanı kayıyor. Şu anda 32 daire tehdit altında. Bina şu anda tahliye ediliyor. Belki de bu denetimsiz bir inşaat işidir. İnsanlar mağdur oldular. Binaya kimsenin girmesine izin verilmiyor. Bu insanlar geceyi nerede geçirecekler? 6 Şubat'ta deprem olmadı ama bir tanesini yaşamak üzereyiz. Canlar öldükten sonra duvarlar mı örülecek? Tek çözümümüz burayı bir an önce halletmek” dedi.

Gündem
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı! Normalin 10 derece üzerine çıkacak
Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı! Normalin 10 derece üzerine çıkacak
Köpürmeyen kahvelere son! Türk kahveleriniz artık köpürüp taşacak! Bu yöntemi yapan müptelası olacak
Köpürmeyen kahvelere son! Türk kahveleriniz artık köpürüp taşacak! Bu yöntemi yapan müptelası olacak
Anne köftesinin formülü belli oldu! Köftenin içerisine konulan o ürün tüm lezzeti değiştiriyor
Anne köftesinin formülü belli oldu! Köftenin içerisine konulan o ürün tüm lezzeti değiştiriyor
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi balkondan atladı
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda kişi balkondan atladı
Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması
Peş peşe depremler sonrası Naci Görür'den yeni fay açıklaması
Bakan Özhaseki yeni binaların nasıl inşa edileceğini açıkladı
Bakan Özhaseki yeni binaların nasıl inşa edileceğini açıkladı
Oyuncu Tamer Karadağlı'ya Cumhurbaşkanı kararıyla yeni görev
Oyuncu Tamer Karadağlı'ya Cumhurbaşkanı kararıyla yeni görev