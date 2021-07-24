Küçükçekmece’de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan iki çocuk babası Osman Gümüş hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de dün öğleden sonra iki grup arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi ayağından bir kişi ise başından vurularak yaralandı. Başından vurularak ağır yaralanan Osman Gümüş hastaneye kaldırılmıştı.
İki çocuk babası Osman Gümüş hayatını kaybetti
Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan üç kişinin daha önce hırsızlık, uyuşturucu ve birçok suçtan kaydının olduğu bildirildi.
Son Güncelleme: 24.07.2021 12:45