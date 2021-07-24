Küçükçekmece’de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan iki çocuk babası Osman Gümüş hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de dün öğleden sonra iki grup arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi ayağından bir kişi ise başından vurularak yaralandı. Başından vurularak ağır yaralanan Osman Gümüş hastaneye kaldırılmıştı.

İki çocuk babası Osman Gümüş hayatını kaybetti

Silahlı kavgada başından vurularak ağır yaralanan Osman Gümüş yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakıma alınan iki çocuk babası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Osman Gümüş doktorların tüm uğraşların rağmen kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Sezgin Ö’nün durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan üç kişinin daha önce hırsızlık, uyuşturucu ve birçok suçtan kaydının olduğu bildirildi.