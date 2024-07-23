KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Heyecan Verici Oyunlar

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Yeni Sezon Coşkusu

KüçükÇiftlik Park, 2020 yazında tiyatrolara destek vermek amacıyla KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nu hayata geçirdi. 2023 yılı itibarıyla beşinci sezonuna ulaşan bu açık hava tiyatrosunda, birbirinden keyifli oyunlar izleyici ile buluşacak.

Ağustos Programı

2023 yaz sezonunun Ağustos programı, 7 Ağustos'ta Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın yer aldığı "Üçü Bir Arada" oyunu ile başlayacak. Ardından, 15 Ağustos'ta Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın sahne alacağı "Eksik" adlı eser izleyicilere sunulacak.

Öne Çıkan Oyunlar

22 Ağustos'ta Yan Dünya oyunu, Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir'in performansları ile sahnelenecek. 23 Ağustos'ta ise Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, "Bir Baba Hamlet" adlı oyun ile sahne alacak.

Ayrıca, 25 Ağustos'ta 'Güzel Son' adlı oyun, Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay tarafından sunulacak. Son olarak, 29 Ağustos'ta tiyatroseverler, Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın'ın sahne aldığı "Joseph K." oyunu ile gösterileri tamamlayacak.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, yaz akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor ve her bir performans ile izleyicilerine unutulmaz anlar sunmayı hedefliyor.