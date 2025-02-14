Küçükyalı'da Pervaneye Ağ Dolanan Tekne Kurtarıldı

Küçükyalı'da Tekne Kurtarma Operasyonu

Küçükyalı önlerinde pervanesine ağ dolanan 8 metre boyundaki tekne, içerisinde 5 kişi bulunuyordu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tekne kumanda dışı kalmıştı.