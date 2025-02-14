Küçükyalı'da Pervaneye Ağ Dolanan Tekne Kurtarıldı

Küçükyalı'da Tekne Kurtarma Operasyonu
Küçükyalı önlerinde pervanesine ağ dolanan 8 metre boyundaki tekne, içerisinde 5 kişi bulunuyordu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tekne kumanda dışı kalmıştı.
Olayın ardından, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu devreye girerek, tekneyi yedekledi. Yapılan başarılı operasyon sonucunda, tekne güvenli bir şekilde Küçükyalı Balıkçı Barınağı Bu tür olaylar, denizdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kıyı Emniyeti, deniz güvenliğini sağlama konusundaki etkin çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Bu tür olaylar, denizdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kıyı Emniyeti, deniz güvenliğini sağlama konusundaki etkin çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.