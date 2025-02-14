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Küçükyalı'da Pervaneye Ağ Dolanan Tekne Kurtarıldı

Küçükyalı'da pervanesine ağ dolanan 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti tarafından barınağa çekildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:33
Küçükyalı'da Pervaneye Ağ Dolanan Tekne Kurtarıldı

Küçükyalı'da Tekne Kurtarma Operasyonu

Küçükyalı önlerinde pervanesine ağ dolanan 8 metre boyundaki tekne, içerisinde 5 kişi bulunuyordu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tekne kumanda dışı kalmıştı.

Olayın ardından, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu devreye girerek, tekneyi yedekledi. Yapılan başarılı operasyon sonucunda, tekne güvenli bir şekilde Küçükyalı Balıkçı Barınağı

Bu tür olaylar, denizdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kıyı Emniyeti, deniz güvenliğini sağlama konusundaki etkin çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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