Küçükyalı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Küçükyalı'da Kaza: Otomobil Dükkan Önündeki İki Kişiye Çarptı

Küçükyalı'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp, bir iş yerinin önünde oturan iki kişiye çarparak devrildi. Bu kazada toplamda üç kişi yaralanırken, olay anında panik havası yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağdat Caddesi civarında Hülya Y. isimli sürücünün kullandığı 34 KPA 504 plakalı otomobil, virajı dönmeye çalışırken kontrolden çıktı. Bu esnada Çamoluk Sokak'taki bir dükkanın önüne gelerek kaldırıma çıkmayı başaran otomobil, burada oturan iki kişiye çarptı. Kaza esnasında sürücü de yaralandı.

Yetkililere ulaşan ihbar üzerine, olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale ederek, hastaneye sevk etti. Kazanın ardından devrilen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, yaşanan kaza, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğinin bir hatırlatıcısı niteliğindedir.