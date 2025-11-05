KUDAKA'dan SoGreen ile 30 milyon TL'lik yeşil dönüşüm hamlesi

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen SoGreen Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı kapsamında, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 20 projeye toplam 30 milyon TL hibe sağlanacak.

Programın kapsamı ve seçim süreci

Program, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerinin yeşil dönüşüm adımlarını desteklemeyi hedefliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, 43 milyon TL'yi aşan yatırım tutarına sahip 20 proje başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı.

Öncelikler ve hedeflenen etkiler

Desteklenen projeler, bölge ekonomisinde çevre dostu üretimin, döngüsel ekonomi uygulamalarının ve sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaşmasını amaçlıyor. Program kapsamında et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri, turizm ve imalat sanayi gibi öncü sektörlerde yeşil dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

Ayrıca program, çevreye duyarlı fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesine, katma değeri yüksek üretimin artırılmasına katkı sağlamayı ve çoğunluğunu kadınlar ile gençlerin oluşturduğu yaklaşık 90 kişilik yeni istihdam oluşturmayı hedefliyor. SoGreen Programı'nın bölge işletmelerinin sürdürülebilir üretim kapasitesini artırması ve yeşil dönüşüm bilincini güçlendirmesi bekleniyor.

