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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisinin 33. Bölümü Yarın Yayında!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 33. bölümü yarın akşam 20.00'de izleyici ile buluşuyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 14:41
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisinin 33. Bölümü Yarın Yayında!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisinin 33. Bölümü Yarın Yayında!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran efsanevi lider Selahaddin Eyyubi'nin destansı hikayesini izleyicilere sunmaya devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 33. bölümü yarın akşam 20.00'de gösterime girecek.

Dizinin Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Dizinin yeni bölümünde, Emir Selahaddin Kahire'nin tam ortasında düşen okun peşine düşerken; Mısır veziri, kendini korumaya çalışan Kadı Fazıl'dan medet umuyor. Vezir Şaver ise Nureddin Zengi'ye olan borcunu, halkı Zengiler'e karşı kışkırtarak kapatmanın peşinde. Olaylar, Komutan Mahmud'un, Yaruki ve Karategin tarafından darağacına çekilmesiyle ciddiyet kazanıyor.

Bu heyecan dolu bölümü kaçırmamanız için yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'i izlemeyi unutmayın!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TRT 1'de yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden...

TRT 1'de yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin 33. bölümü yarın akşam izleyiciyle buluşacak.

TRT 1'de yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden...

TRT 1'de yayınlanan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin 33. bölümü yarın akşam izleyiciyle buluşacak.

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