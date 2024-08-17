Kudüs Latin Patriği'nden Gazze İçin Umut Veren Açıklama

Kudüs Latin Patriği'nden Önemli Değerlendirmeler

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken bölgede ateşkes sağlanması için belirli olumlu koşulların mevcut olduğuna inandığını dile getirdi.

Karşıt Görüşler ve Koşullar

Vatikan’ın resmi medya organı VaticanNews aracılığıyla açıklamalarda bulunan Kardinal Pizzaballa, mevcut durumun karmaşıklığına rağmen, ABD, Mısır ve Katar tarafından sürdürülen ateşkes müzakereleri sayesinde olumlu bir neticeye ulaşılabileceğini belirtti. Kardinal, "Her zaman karşı çıkanlar olacaktır, ancak şartların olgunlaştığına inanıyorum. Bu aşamada savaşı sona erdirmek için fırsatlar var," dedi.

Çatışmanın Devamı ve İran Riski

Kardinal, İran'ın olası bir müdahalesinin çatışmayı daha da tırmandırabileceğine dikkat çekti. "Kendimizi kandırmamalıyız; çatışma sona ermedi ve Gazze'deki sürekli bombalamalarda bu durumun ciddiyetini gözlemliyoruz," ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Durum

Pizzaballa, yalnızca Gazze’nin değil, aynı zamanda Batı Şeria’daki durumu da ele alarak, orada devam eden yasadışı yerleşimcilik sorunlarının ve Filistinlilerle İsrail ordusu arasındaki çatışmaların giderek zorlaştırdığını vurguladı. "Patlama riski var, bu yüzden Gazze'de ateşkese ve Batı Şeria'da güvenliğin tesisine yönelik çabalarımızı artırmalıyız," dedi.

Ateşkes Müzakereleri Devam Ediyor

Bu hafta içinde ABD, Mısır ve Katar ortak bir açıklama yaparak, Doha'daki görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de süreceğini duyurdular.