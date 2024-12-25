Kudüs Latin Patriği'nden Gazze'ye Dayanışma Çağrısı

Kudüs Latin Patriği'nden Önemli Mesaj

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde düzenlenen Noel ayininde Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler ile dayanışma çağrısı yaptı.

Noel Ayini ve Dayanışma

Beytullahim'de, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'nde gerçekleştirilen gece yarısı ayinini yöneten Pizzaballa, "adaletin güçlendirilmesi ve barışın herkes için sağlanması" gerektiğini vurguladı.

Pizzaballa, konuşmasında Gazze'deki kardeşlerine teşekkür ederek, "Dualarımız ve dayanışmamız sizinle. Yalnız değilsiniz," dedi.

Umudun Gücü

Kardinal, "Sizler, çevrenizi saran felaket ve yıkım içinde umutlu olmanın somut bir gerçeğisiniz. Umutsuzluğa kapılmadınız, aksine birlik içinde sağlam bir şekilde umudu korudunuz." diyerek Gazze'deki insanlara mesaj gönderdi.

Pizzaballa, "Bu yıl da Beytullahim'deki kardeşlerim ve sizler için Noel, üzüntü, endişe, yoksulluk ve şiddetle geçti. Bugün sizin için en önemli günü bir kez daha acılar ve daha iyi günleri bekleyerek yaşadınız. Umudu kaybetmeyin. Allah'a olan güvenimizi yenileyelim, O bizi asla yalnız bırakmaz" şeklinde konuştu.

Noel Kutlamalarının Kısıtlanması

Beytullahim kentinde Hristiyanlarca dini öneme sahip yerlerde kutlamaların, Gazze'deki saldırılar nedeniyle dini ritüellerle sınırlı tutulması kararlaştırılmıştı. Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada bu yılki Noel Bayramı kutlamalarının yalnızca dini içerik ile sınırlı tutulacağını duyurdu.

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman da yaptığı basın toplantısında, "Belediye, İsrail'in Gazze'ye ve tüm Filistin'e karşı zulmünü reddettiğimizi teyit etmek amacıyla bu yıl Noel kutlamalarını dualar ve dini ritüellerle sınırlamaya karar vermiştir" ifadesini kullandı.