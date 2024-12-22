Kudüs Latin Patriği'nden Gazze'ye Destek Mesajı: Yeniden İnşa Umudu

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa'dan Gazze'ye Destek Mesajı

Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Gazze'de yaşanan çatışmaların alevlenmesiyle birlikte Filistin halkına moral vermek amacıyla önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Halkın umudunu kaybetmemesi gerektiğini belirten Pizzaballa, ‘Noel Bayramı umutların bayramıdır ve Mesih nuruyla aranızdadır’ diyerek destek mesajı iletti.

Gazze'deki Noel Ayini ve Mesajlar

İsrail'in saldırılarının devam ettiği ortamda, Kutsal Aile Latin Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde bulunarak Gazze halkıyla bir araya gelen Kardinal Pizzaballa, “Er veya geç bu savaş sona erecektir. Bu savaş bitince her şeyi yeniden inşa ederiz” dedi. Pizzaballa, “Okullarımızı, hastanelerimizi ve evlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Sizleri yalnız bırakmayacağımızdan emin olun, size destek vermek için her şeyi yaparız” şeklinde ifadelerle Gazze'deki Filistinlilere moral verdi.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kardinal Pizzaballa’nın Gazze’ye ikinci ziyareti, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan olayların etkisi altında gerçekleşti. Söz konusu dönemde, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırılar sonucunda, İsrail tarafında 1200 kişi hayatını kaybetti, 5000'den fazla kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail'in hava saldırıları sonrası Gazze'de 45 bin 259 Filistinli yaşamını yitirirken, 107 bin 627 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve sivil altyapının hedef alındığı da bildirildi.

Son Durum ve İnsani Ara

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te verilen insani ara, 3 gün daha uzatıldı ve bu süre zarfında 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ettiği belirtiliyor.