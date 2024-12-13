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Kudüs Müftüsü'nden Suriye'deki Devrim İçin Önemli Mesaj

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesini kutlayarak Şam halkına destek verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:12
Kudüs Müftüsü'nden Suriye'deki Devrim İçin Önemli Mesaj

Kudüs Müftüsü: "Şam halkı, zulüm ve baskının sona ermesini kutlamayı hak ediyor"

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine dikkat çekerek, "Şam halkı, zulüm ve baskının sona ermesini kutlamayı hak ediyor." dedi.

Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla Şam halkını tebrik etti.

Emeviler döneminde Müslümanların başkenti olan Şam'da halkın birkaç günden beri kutlamalara devam ettiğini hatırlatan Müftü, şu ifadeleri kullandı:

"Şam halkı, zulüm ve baskının sona ermesini kutlamayı hak ediyor. Şam halkı on yıllardan beri maruz kaldıkları zulümden kurtulma ve özgürlüklerini kutlamayı hak ediyor. Bu zulüm, Şam halkına karşı işlenen soykırım suçuna varan baskı ve korkuların hepsini içeriyordu."

Kudüs Müftüsü Şeyh Hüseyin, Suriye halkına birlik çağrısında bulundu.

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