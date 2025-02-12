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Kudüs Seriyyeleri: Esirlerin Kaderi Netanyahu'nun Eylemlerine Bağlı

Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esirlerin kaderinin Netanyahu'nun eylemlerine bağlı olduğunu açıkladı. Esir değişim anlaşması şart!

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:27
Kudüs Seriyyeleri: Esirlerin Kaderi Netanyahu'nun Eylemlerine Bağlı

Kudüs Seriyyeleri'nin Açıklamaları

Filistin İslami Cihat Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin kaderinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylemlerine bağlı olduğunu duyurdu. Ebu Hamza, yaptıkları açıklamada, esirlerin serbest bırakılması için tek yolun esir değişim anlaşması olduğunu vurguladı.

Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri

Ebu Hamza, “Direnişin elindeki esirlerin kaderi, olumlu ya da olumsuz olsun, Netanyahu'nun davranışlarına bağlıdır. Düşman ateşkese bağlı kaldığı sürece, bizim de ateşkes anlaşmasının tüm yönlerine bağlı olduğumuz kuralını vurguluyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Sorumluluğu

Ebu Hamza, Gazze halkına karşı sorumluluklarını yerine getirememekten ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmekten İsrail’i sorumlu tuttu. Ayrıca, Filistin direniş hareketlerinin üzerine düşeni yaptığını belirtti.

Esir Takası ve Hamas'ın Açıklamaları

Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının yalnızca esir değişim anlaşmasına bağlı olduğunu ifade etti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurdu.

Netanyahu'nun Uyarıları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek.” ifadelerini kullanarak durumu tekrar gündeme taşıdı.

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