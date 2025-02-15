Kudüs Seriyyeleri: İsrail'in Filistinli Esirlerle İlgili İşkence Uygulamaları

Kudüs Seriyyeleri: İsrail'in İşkencesi 'Sanat' Haline Gelmiş

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı olan Kudüs Seriyyeleri, İsrail’in hapishanelerde tuttuğu Filistinli esirlere uyguladığı işkence ve baskıların artık adeta bir 'sanat' haline geldiğini öne sürdü. Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İki Taraf Arasındaki Farklar

Ebu Hamza, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin direniş güçleri ile İsrail işgal güçleri arasındaki esirlere muameledeki büyük farkları vurguladı. Özellikle İsrail’in, esirleri salıverirken 'Unutmayacağız, affetmeyeceğiz' yazılı giysiler giydirmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Serbest kalan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının ne kadar kötü olduğunu ve İsrailli gardiyanların onlara karşı sergilediği çirkin muameleyi dile getiren Ebu Hamza, dünya kamuoyunun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Dünya Devletlerine Çağrı

Ebu Hamza, başta ABD olmak üzere diğer dünya devletlerinin, Israilli esirlerin serbest bırakılması için değil, Filistinlilerin salıverilmesi için çağrıda bulunmaları gerektiğini söyledi. Bu durumun, Filistin davasının ve direnişinin önemini artırdığına dikkat çekti.

İsrail Hapishanelerindeki Durum

Ebu Hamza, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde karşılaştığı zorlukların, adeta toplu mezarlarda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. Onların yaşadıkları sistematik işkencelerin acımasızlığına vurgu yaptı.

Öte yandan, İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS), hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı ile 'unutmayacağız, affetmeyeceğiz' yazılı tek tip kıyafetler giydirmişti. Bu kıyafetlerle Ofer Askeri Cezaevi'nden çıkan esirlerin fotoğraflarının medyada yer alması ise tepki çekmişti.

Esir Takası ve Serbest Bırakılanlar

Son esir takasında, Hamas tarafından Gazze’den 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılmasına karşılık 369 Filistinli esir salıverildi. Bu 369 kişinin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılanlardan, 333'ü ise 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'nde alıkonulan kişilerden oluşuyor.