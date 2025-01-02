Kudüs Seriyyeleri'nden Açıklama: Gazze'de İntihar Girişimindeki İsrailli Esir Kurtarıldı

Kudüs Seriyyeleri'nden Kurtarma Operasyonu

Hamas ile yapılacak esir takası anlaşmasının baltalanması sonrası Gazze Şeridi'nde kritik bir olay yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar ileri sürmesi, esirlerden birinin intihar girişiminde bulunmasına sebep oldu.

İntihar Girişimi ve Kurtarma

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, ellerindeki İsrailli esirlerden birinin 3 gün önce intihar teşebbüsünde bulunduğunu duyurdu. Ebu Hamza, sağlık ekiplerinin müdahale ederek esirin yaşamını kurtardığını belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"İsrailli esir, Netanyahu hükümetinin yeni şartlar ileri sürerek esir takası müzakerelerinin başarısızlığı nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Sağlık ekibimiz, bu nedenle intihara kalkışan esirin hayatını kurtarmayı başardı."

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Bahsi geçen esirin, muhtemel esir takası anlaşmasının ilk etabında serbest bırakılacaklar arasında olduğunu vurgulayan Ebu Hamza, intihar girişiminin ardından güvenlik önlemlerini artırma kararı aldıklarını ifade etti.

Müzakere Süreci Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında, Katar ve Mısır arabuluculuğunda Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmaları üzerine müzakereler sürmektedir. İsrail müzakere heyeti, bir hafta süren görüşmelerin ardından iç istişarelerde bulunmak üzere 24 Aralık'ta Katar'dan İsrail'e geri döndü.

Netanyahu, uluslararası kamuoyunda Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. 20 Aralık'ta The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaş sürecek" ifadesini kullanmıştı.

Gazze'de şu an 101 İsrailli esirin bulunduğu tahmin edilmekte ve bu esirlerden en az üçte birinin ölü olduğu düşünülmektedir.