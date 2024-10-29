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Kudüs'te Cumhuriyet Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Kudüs'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, buruk bir coşkuyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:39
Kudüs'te Cumhuriyet Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Kudüs'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Resepsiyonu

Türkiye'nin İşgal Altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Başkonsolosluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe, başta Filistinliler olmak üzere bölgede yaşayan Türk vatandaşları katılım gösterdi.

Resepsiyonun Başlangıcı

Resepsiyon, İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı için kaleme alınan mesaj katılımcılara okundu.

Büyükelçi Çobanoğlu'nun Mesajı

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla duydukları gururu ifade ederken, Türkiye'deki terör saldırıları ve Gazze'deki olaylar nedeniyle buruk hissettiklerini dile getirdi. Çobanoğlu, "İşgal altında bir toprakta görev yaparken Cumhuriyetimizin değerini daha iyi anlıyoruz," dedi.

Gelecek Umutları ve İki Devletli Çözüm

Büyükelçi Çobanoğlu, Filistinlilerin mevcut kısıtlamalar nedeniyle Doğu Kudüs'e gelemediğini belirterek, gelecekteki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarına onların daha geniş katılımlarıyla kutlama umudunu da paylaştı. "Burada 70 yılı aşkın süredir devam eden bir işgal var. Biz Türkiye olarak iki devletli çözümü destekliyoruz. Bu, uluslararası hukukun ve adaletin gerekliliğidir," şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Değerleri

Çobanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarının önemine dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizi korumak ve Türkiye yüzyılını inşa etmek için çok çalışmalıyız," diyerek sözlerini tamamladı.

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