Kudüs’te Ebu Guş’ta Gazze Ablukası ve Kıtlık Protestosu

Kudüs’ün batısındaki Ebu Guş beldesinde, İsrail’in Gazze Şeridindeki uygulamalarına karşı bir protesto düzenlendi. Ein Hemed Köprüsü önünde toplanan göstericiler, Gazze'de yaşanan kıtlık ve şiddetin sona erdirilmesini talep etti.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Filistinli protestocu Hani Berhum, 'Gazze Şeridi'ndeki katliam ve kıtlık sona ermeli.' dedi. Göstericiler, Gazze'de açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını taşıyarak İsrail'in ablukası ve saldırılarına tepki gösterdi; etkinlikte yaklaşık 50 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Berhum, İsrail'in işgal ve sürgün planlarına ilişkin olarak, 'İsrail'in işgal ile Filistinlileri sürgün etmeyi ve bölgeyi haritadan silmeyi planladığını biliyoruz. (Hedef) İnsanları zorla göç ettirmek için sahada insanlık dışı koşullar yaratmak…' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşu IPC'nin Gazze'de kıtlık ilanına atıfta bulunan Berhum, İsrail'in saldırıları başladığı ilk günden bu yana aç bırakmayı bir politika olarak kullandığının bilindiğini vurguladı. Berhum, 'Bugün İsrail'in Avrupa'daki ve dünyadaki en iyi dostları bile Gazze'de yaptığı şeyin hayal gücünün ötesinde olduğunu biliyor. Bu akıl almaz bir şey.' diye konuştu.

İsrailli protestocu Efrat Ben Barak ise Avrupa’da Yahudilere uygulanan soykırımdan yalnızca üç nesil sonra Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun işlediği 'korkunç vahşete' sessiz kalamayacağını söyledi. Ben Barak, 'Liderlerimiz Gazze'yi ortadan kaldırmak istediğini açıkça söylüyor. Orduyu oraya gönderenler de onlar. Gazze'nin Yahudileştirilmesini istediklerini söylüyorlar. Bunu söylemelerinin ardından Gazze’yi bombalıyorlar.' dedi ve İsrail bombardımanlarında masum insanların, çocuk ve bebeklerin öldüğünü vurguladı. Ben Barak, 'Açlıktan ölen çocukların o görüntüsü gözlerimin önünden gitmiyor.' ifadelerini kullandı.

IPC'nin Gazze'de kıtlık raporu

Birleşmiş Milletler destekli gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı raporda, '15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı.' tespitine yer verdi. Raporda, '22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.' olduğu belirtildi. Ayrıca kıtlığın Gazze Şeridi'nde yaygınlaşmasının beklendiği ifade edildi.

İsrail'in işgal planı ve abluka

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise ordunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığını açıklamış ve Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınında, ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtilmişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırıların ardından işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

Not olarak, Gazze Şeridi 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca işgal altında tutulmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.