Kudüs'te Filistinli Genç Bıçaklı Saldırı Girişiminde Öldürüldü

Kudüs'te Gerçekleşen Olay

İsrail askerleri, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria arasında bulunan bir askeri kontrol noktasında, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen bir Filistinli genci açtıkları ateşle öldürdü.

Olay Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, vahim olayı aktarırken, Kudüs ile Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında meydana geldiğini belirtti. Genç, Beyt Cala beldesinin kuzeybatısında, bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetti. Bıçaklı Saldırı İhbarı

İsrail polisinin yapmış olduğu açıklamada, Kudüs çevresindeki tünel kontrol noktasında bir bıçaklı saldırı ihbarı alındığı ve bu saldırıda kontrol noktasındaki bir kadın askerin yaralandığı belirtildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Artan Gerilim

İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı saldırılardan bu yana, yani 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltı ve baskınlar sonucunda 614 Filistinli hayatını kaybetti ve 5 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.

İsrail askerlerinin, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti arasındaki askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay yerine gelen İsrail güvenlik güçleri, yolu kapatarak incelemelerde bulundu.