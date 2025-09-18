Kudüs'ün 400 Yıllık Tapu ve Vakıf Belgeleri Tapu ve Kadastro Arşivinde

Tapu ve Kadastro arşivinde Osmanlı dönemine ait 47 tahrir defteri ve yaklaşık 170 bin Kudüs tapu ile vakıf belgesi korunuyor; belgeler araştırmalara açık.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:29
Kudüs'ün 400 Yıllık Tapu ve Vakıf Belgeleri Tapu ve Kadastro Arşivinde

Kudüs'ün 400 Yıllık Tapu ve Vakıf Belgeleri Tapu ve Kadastro Arşivinde

Osmanlı dönemine ait 47 tahrir defteri ve 170 bin kayıt korunuyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü, AA muhabirine verdiği bilgide, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü 26 ülkenin tapu kayıtlarının kurum arşivinde saklandığını açıkladı.

Başkanlıkta 1562-1597 ile 1865-1917 yıllarını kapsayan döneme ait 47 tapu tahrir defteri bulunduğunu söyleyen Ünlü, 'Bu kayıtlar Kudüs'e ait yaklaşık 170 bin tapu kaydını ihtiva etmektedir. Kayıtlarda vakıf ve özel mülke ait belgeler de var.' dedi.

Ünlü, Yavuz Sultan Selim'in Filistin'i fethettiğini, kayıtların 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde deftere işlendiğini belirterek, Osmanlı Devleti'nin arşivciliğe büyük önem verdiğini ve belgelerin sağlıklı şekilde günümüze ulaştığını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Kudüs bizim şehrimiz' sözlerine ilişkin Ünlü, 'Buradaki belgelerin tamamı hukuki dayanağı olan ispat vesikalarıdır. O yüzden bu belgeler 400 yıldır bizdedir. Netanyahu'nun açıklamalarını acziyet olarak yorumluyorum.' şeklinde konuştu.

Ünlü, belgelerin uluslararası araştırmalara açık olduğunu, başvuran herkesin belgeler üzerinde çalışmalar yapabileceğini söyledi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak Kudüs Evkaf Defterini kitap haline getirdiklerini kaydetti.

Kudüs'ün Osmanlı dönemine ait yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri, Tapu ve Kadastro Genel...

Kudüs'ün Osmanlı dönemine ait yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde korunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kudüs'ün Osmanlı dönemine ait yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri, Tapu ve Kadastro Genel...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu
2
ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor
3
Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
4
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
5
ÖSYM: 28 Eylül 2025 HMGS ve İYÖS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
6
Erdoğan: 'AK Parti Bu Davada Yok' — CHP Kurultay, Suriye, Kıbrıs ve Libya Değerlendirmesi
7
Bakan Tunç: Savunma Mahkemelerde Yapılır, Sokaklarda Değil

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)