Kudüs'ün 400 Yıllık Tapu ve Vakıf Belgeleri Tapu ve Kadastro Arşivinde

Osmanlı dönemine ait 47 tahrir defteri ve 170 bin kayıt korunuyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü, AA muhabirine verdiği bilgide, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü 26 ülkenin tapu kayıtlarının kurum arşivinde saklandığını açıkladı.