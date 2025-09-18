Kudüs'ün 400 Yıllık Tapu ve Vakıf Belgeleri Tapu ve Kadastro Arşivinde
Osmanlı dönemine ait 47 tahrir defteri ve 170 bin kayıt korunuyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü, AA muhabirine verdiği bilgide, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü 26 ülkenin tapu kayıtlarının kurum arşivinde saklandığını açıkladı.
Başkanlıkta 1562-1597 ile 1865-1917 yıllarını kapsayan döneme ait 47 tapu tahrir defteri bulunduğunu söyleyen Ünlü, 'Bu kayıtlar Kudüs'e ait yaklaşık 170 bin tapu kaydını ihtiva etmektedir. Kayıtlarda vakıf ve özel mülke ait belgeler de var.' dedi. Ünlü, Yavuz Sultan Selim'in Filistin'i fethettiğini, kayıtların 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde deftere işlendiğini belirterek, Osmanlı Devleti'nin arşivciliğe büyük önem verdiğini ve belgelerin sağlıklı şekilde günümüze ulaştığını vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Kudüs bizim şehrimiz' sözlerine ilişkin Ünlü, 'Buradaki belgelerin tamamı hukuki dayanağı olan ispat vesikalarıdır. O yüzden bu belgeler 400 yıldır bizdedir. Netanyahu'nun açıklamalarını acziyet olarak yorumluyorum.' şeklinde konuştu. Ünlü, belgelerin uluslararası araştırmalara açık olduğunu, başvuran herkesin belgeler üzerinde çalışmalar yapabileceğini söyledi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak Kudüs Evkaf Defterini kitap haline getirdiklerini kaydetti. Kudüs'ün Osmanlı dönemine ait yüzlerce yıllık tapu ve vakıf belgeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde korunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Abdullah Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
