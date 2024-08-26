Kudüs'ün Kiliseleri Gazze için Ateşkes Çağrısı Yaptı

Kudüs'teki Kiliselerden Barış Çağrısı

Kudüs'te bulunan kiliseler, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar sebebiyle artan insani krize ilişkin ateşkes talep etti. Uluslararası toplumun da dikkatini çekmek amacıyla yapılan çağrıda, yüzbinlerce insanın zor durumda olduğu ifade edildi.

Bölgedeki Durumun Ciddiyeti

Kiliseler, Gazze'de evlerini kaybeden ve zor şartlarda yaşamaya çalışan milyonlarca insanın varlığına dikkat çekti. Ortak açıklamada, "Savaşan tarafların liderlerinden, barış için hızlı bir çözüm bulmalarını istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, "Tarafların siyasi kaygılarının ateşkes müzakerelerini uzattığı ve bu durumun gerilimi artırdığı" belirtildi. Ayrıca, bölgede adil bir çözüm için uluslararası meşruiyete sahip iki devletli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Hıristiyan Topluluklar İçin Endişe

Kiliseler, özellikle Gazze'deki Hıristiyan topluluklarının zor koşullar altında yaşadığına dair endişelerini dile getirdi. Gazze'deki Aziz Porphyrios Ortodoks Kilisesi ve Kutsal Aile Katolik Kilisesi gibi yerlerdeki insanlara yönelik durum, acil bir şekilde ele alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

İnsani Kriz ve İstatistikler

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sonucunda, Birleşmiş Milletler verilerine göre, her 10 kişiden 9'u yerinden edildi. Saldırılarda en az 40.435 Filistinli hayatını kaybetti, 93.534 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hala binlerce insanın olduğu, sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.

Bu durum, bölgedeki insani krizin ciddiyetini artırarak, uluslararası toplumdan acil müdahale çağrısı yapılmasını gerektirmektedir.