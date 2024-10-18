Kudüs'ün Son Osmanlı Askeri Sahneye Taşındı

Kudüs'te Nöbette Kalan Son Osmanlı Askerinin Hikayesi Sahneye Taşındı

Yönetmen Yaşar Elmas tarafından sahneye konulan 'Aşk Derinlerde Onbaşı' adlı oyunun prömiyeri, Güngören Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Oyun, Osmanlı Devleti'nin çekilmesinin ardından 55 yıl boyunca Kudüs nöbetine devam eden, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini ele alıyor.

Osmanlı Barışı ve Filistin Düzeni

Oyunla ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elmas, oyunun, "İnsan neden bir kapıyı 55 yıl boyunca bekler?" sorusunu yanıtlamaya çalıştığını belirtti. Elmas, Filistin'deki Osmanlı barışına dikkat çekerek, "Bölgeden Osmanlı ayrılınca düzenin bozulduğunu seyirciye anlatmaya çalışıyoruz," dedi.

Savaşın Büyüyen Etkileri

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının Lübnan'a sıçramasıyla savaşı bölgesel hale getirdiğini vurgulayan Elmas, Türkiye'nin de bu savaşın içine çekilmek istenip istenmediğini sorguladığını ifade etti. "Bebeklerin, çocukların ve kadınların gözyaşlarının durmasını istiyorum" diye konuştu.

Sanat Dünyasının Sessizliği

Yaşar Elmas, bölgede yaşananlara sanat dünyasının yeterince tepki vermediğini belirterek, "Filistin ve Gazze'yle ilgili bir şeyler söylediğinizde dışlanıyorsunuz. Tepki göstermek cesaret gerektiriyor," dedi.

Belgesel Niteliğindeki Oyun

Oyuncu Metin Çingiliç, Filistin meselesinin yıllardır süregelen bir kanayan yara olduğunu ifade ederek, oyunun temel amacının o toprakların kolay kazanılmadığını izleyicilere göstermek olduğunu söyledi. Çingiliç, "Osmanlı döneminde adaletin sağlandığını ve şimdi ise İsrail zulmünün yaşandığını vurguladık," diye ekledi.

Oyun, Yaşar Elmas ve Metin Çingiliç dışında Abdurrahman Merallı ve Coşkun Uğur gibi isimleri de kadrosunda barındırıyor.

Osmanlı Devleti'nin Filistin topraklarından çekilmesinin ardından 55 yıl boyunca vefatına kadar Kudüs nöbetine devam eden Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini ele alan OyunBozan Atölye'nin hazırladığı "Aşk Derinlerde Onbaşı" adlı oyun, Güngören Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.

Osmanlı Devleti'nin Filistin topraklarından çekilmesinin ardından 55 yıl boyunca vefatına kadar Kudüs nöbetine devam eden Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini ele alan OyunBozan Atölye'nin hazırladığı "Aşk Derinlerde Onbaşı" adlı oyun, Güngören Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.

Osmanlı Devleti'nin Filistin topraklarından çekilmesinin ardından 55 yıl boyunca vefatına kadar Kudüs nöbetine devam eden Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini ele alan OyunBozan Atölye'nin hazırladığı "Aşk Derinlerde Onbaşı" adlı oyun, Güngören Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.