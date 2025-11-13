Kula'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kula'da Otomobil Kamyonete Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Yavuz idaresindeki 34 CZB 115 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan Bedrettin K. idaresindeki 45 SA 7066 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan yolcu Hikmet Akbağ (29) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Abdullah Y. ve diğer yolcu Sultan Ç. kazayı yaralı olarak atlattı.

Müdahale ve Trafik Akışı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Hikmet Akbağ (29), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D-300 Karayolunun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Soruşturma başlatıldı.

