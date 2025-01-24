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Kule Vinç Kazasında İki İşçinin Ölümü: Sanıklar Hakim Karşısında

Adana'da kule vinçten düşen inşaat malzemesi sonucu hayatını kaybeden işçilerin davasında sanıklar yargılanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:05
Kule Vinç Kazasında İki İşçinin Ölümü: Sanıklar Hakim Karşısında

Adana'da Kule Vinç Kazası ve Yargılama Süreci

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemesi sonucu hayatını kaybeden iki işçinin davası başladı. Vinç operatörü ve iş yeri yetkilisi, iddiaya göre "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis ile yargılanıyor.

Duruşma Detayları

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık vinç operatörü Murat D. ile tutuksuz yargılanan iş yeri yetkilisi Yakup D. katıldı. Sanıklar, duruşma sırasında olayla ilgili savunmalarını yaptılar.

Sanık Yakup D., iki yıldır vinç operatörü olarak çalıştığını belirtirken, olay günü orada olmadığını ifade etti. Kaza günü vinç sepetini kaldırmaya çalıştığını belirten Murat D. ise, telsizle verilen talimatlara göre hareket ettiğini, sepeti göremediğini ve olaya tanık olmadığını söyledi. "Eğer sepeti görmüş olsaydım, işçiler oradayken kaldırmazdım." dedi.

Ailelerin Tepkisi ve Bilirkişi Raporu

Duruşmada söz alan işçilerin aileleri, olayı görmediklerini belirterek sanıklardan şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Cumhuriyet savcısı ise olayla ilgili bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkemenin Kararları

Mahkeme heyeti, sanık Murat D.'nin üzerine atılı suçun mahiyetini dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Dava dosyasının, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından alanında uzman 3 akademisyenden bilirkişi raporu alınması için gönderilmesine de hükmedildi.

Kazanın Sebepleri ve Tarihi

Olay, 21 Eylül 2024 tarihinde Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında meydana geldi. Kule vinçle taşınan inşaat malzemesinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu yere düştü. Bu talihsiz olayda işçiler Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak vinç operatörü Murat D. tutuklanırken, iş yeri yetkilisi Yakup D. serbest bırakılmıştı.

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