Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri, Ramazan kültürünü yaşamak isteyen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:08
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Büyük İlgi Görüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT iş birliği ile düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri, vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. Bu etkinlikler aracılığıyla çocuklar, Ramazan kültürünü yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek olan program çerçevesinde, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri gerçekleştiriliyor, geleneksel çocuk oyunları düzenleniyor, çeşitli sanat atölyeleri ve imza günleri de yapılıyor.

Etkinliklere 4,5 yaşındaki oğluyla katılan Perihan Sülün, etkinlikleri değerlendirirken, "Çocuklarımıza kültürümüzü sevdirmek için etkinlikler çok yararlı. Çünkü çocuklarımız kendi kültürünü tanımadığı zaman başkalarının kültürüne özeniyor. Çocuklarımıza önce kendi kültürümüzü sevdirmeliyiz. Böylece başkalarının kültürüne hiçbir zaman özenmeyecekler. Bu nedenle etkinlikler çok güzel." dedi.

Öğrencileriyle birlikte Beştepe Millet Sergi Salonu'nda atölyelere katılan eğitimci Melek Kener ise şunları ifade etti: "Ramazanı bu heyecanla yaşamak, çocuklarımızla birlikte bizi çok mutlu etti. Çocuklar çok heyecanlı. Örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılması açısından bu etkinlikler çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür etkinlikleri devam ettirmesini canıgönülden rica ediyoruz. Bizler eğitimci olarak sadece akademik açıdan başarılı öğrenciler yetiştirmiyoruz. Türk kültürüne, örf, adet ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu tür ortamlarda bunları yaşamak büyük onur verici."

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