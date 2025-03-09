Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Külliye'de Ramazan etkinlikleri, çocuk ve ailelerin yoğun katılımıyla sürekleniyor, müzik ve eğlence dolu anlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:02
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, ziyaretçilerin katılımıyla dolup taşıyor.

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler arasında çocuk etkinlikleri, cep sineması, masal anlatım etkinliği, kitap günleri ve vantrolog gösterisi yer alıyor. Ramazan'ın manevi atmosferinin hissedildiği bu etkinliklerde, çocuklar için özel müzikal gösteriler de sunuldu.

Etkinliklere katılan çocuklar, "Z Takım Müzikali", "Akıllı Tavşan Momo Müzikali" ve "Rafadan Tayfa Müzikali" ile eğlenceli anlar yaşadı. Ayrıca, Beştepe Millet Sergi Salonu önünde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü tarafından yapılan gösteri, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Bunun yanı sıra, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türk Tasavvuf Müziğinin usta ismi Sami Savni Özer ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından etkileyici bir konser verildi.

Her yaştan katılımcıya hitap eden bu program, ramazan ayı süresince 12.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini beklemeye devam edecek.

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Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
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