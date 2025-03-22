Külliye'de Ramazan Etkinliklerinde Jandarma Bando Konseri Coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Jandarma Bando Konseri ile renklenirken, çocuklara özel programlar da düzenlendi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:18
Külliye'de Ramazan Etkinliklerinde Jandarma Bando Konseri Coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bando Konseri Heyecanı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri, bu yıl da farklı aktivitelerle sürdürüldü. Etkinlikler kapsamında, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Jandarma Bando Konseri Beştepe Millet Sergi Salonu önünde gerçekleştirildi. Konsere katılan vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdiler.

Konserde Duygu Dolu Anlar

Konsere katılan dinleyiciler, 'Aldın Canımı Benden' ve 'İlham ile Dün Gece' gibi eserleri dinleme fırsatı buldular. Ayrıca etkinlikler çerçevesinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Balkan İlahileri Konseri' de gerçekleşti. Bu konserde, ünlü sanatçılar Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Burhan Şaban, Prof. Dr. Abas Jahjaı ve Mesut Kurtis yer aldı.

Çocuklar İçin Özel Etkinlikler

Külliye'de Ramazan programı, 22. gününde çocuklara özel etkinlikler ile dolup taştı. Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikler, Ramazan boyunca devam edecek. Bugün, geleneksel çocuk etkinlikleri, vantrolog gösterisi, 'Elif ve Arkadaşları Müzikali', 'Rafadan Tayfa Müzikali' ve 'Z Takımı Müzikali' gibi programlar sergilendi.

Ramazan boyunca her gün 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bu etkinlikler, hem çocukları hem de ailelerini bir araya getirerek keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

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