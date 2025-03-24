Külliye'de Ramazan: Yerli Uçak ve İHA Maketleri Sergilendi

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, yerli savunma sanayisinin öne çıkan ürünlerini sergileyerek büyük ilgi topluyor. Program kapsamında KIZILELMA, KAAN, AKINCI, HÜRKUŞ, BARKAN ve ATAK gibi uçak ve insansız hava araçlarının maketleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik Detayları

24. gününe ulaşan etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenleniyor. Etkinlik alanı ise Beştepe Millet Sergi Salonu olarak belirlenmiş durumda. Katılımcılar, burada sergilenen uçak ve İHA maketlerini yakından inceleyebiliyorlar.

Çocuklar İçin Eğlenceli Aktiviteler

"Külliye'de Ramazan" programı, özellikle çocuklar için çeşitli eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı TÜBİTAK atölyelerinde düzenlenen roket yapımı, sanal gerçeklik gözlüğü ile uçuş simülasyonu, anatomi dedektifleri ve 3D yazıcı kalem uygulamalarıyla çocuklar bilimin keyfini yaşıyor.

Aileve Sosyal Etkinlikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın oluşturduğu "Aile Yılı Hatırası Standı"nda, bocce oynayan çocuklar, boyama ve ebru atölyelerine katılarak el becerilerini geliştiriyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda önemli beceriler de kazanıyor.

Etkinlik Saatleri

Ramazan boyunca her gün 12.00-17.00 saatleri arasında sürecek etkinlikler, ailelerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.