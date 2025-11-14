Kulp'ta Viyadük Çöküşü: Ölen 4 Kişi Kazadan Önce Birlikte Poz Vermiş

Diyarbakır Kulp'ta viyadük iskelesinin çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı; kazadan önce birlikte poz verdikleri görüntülendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:34
Kulp'ta viyadük çöküşünde yürek burkan kare

Olay ve son gelişmeler

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadük inşaatının iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Kulp-Muş kara yolu üzerinde gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı. Kazada ağır yaralanan Cüneyt N. (36) tedavi altına alındı.

Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45) ve Salih Lale (52) olay yerinde, Mehmet Şirin Yalçıner (50) ise hastanede hayatını kaybetti. Kazadan hemen önce hayatını kaybeden dört kişi ile ağır yaralanan kişinin viyadük üzerinde birlikte poz verdiği anlar ortaya çıktı; beş kişinin aynı karedeki görüntüsü görenleri hüzünlendirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlı hakkında emniyetteki işlemler sürüyor. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

