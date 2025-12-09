Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi

Kültepe'de sarayın altında yeni bir saray keşfi

Kazılarda üst üste katmanlar, 4 metreye varan duvarlar

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine taşıyan arkeolojik belgelerin gün ışığına çıktığı, 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak biliniyor. Bu yılki kazılarda, daha önce bilinen sarayın hemen altında bir saray daha bulundu.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde yer alan ve 77 yıllık kesintisiz kazı geçmişiyle Türkiye’nin en uzun arkeolojik çalışmalarından biri olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'ndeki kazılar, Prof. Dr. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle sürdürülüyor. Çalışmalar 1948'de başlamış ve aralıksız devam ediyor.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, keşfe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Altında gelenler üsttekilerden daha da büyük yapılar. 4 metreye kadar kalın duvarları olan binalar keşfettik"

Kulakoğlu, buluntulara dair ayrıntılı açıklamasında şunları söyledi:

"Kültepe’de Asurlu tüccarlar dönemine ait, yani günümüzden 4 bin sene öncesine ait 3 tane büyük yapımız var. Saraylar olarak bunlar isimlendiriliyor. Bunlar içerisinde Warşama Sarayı en büyüğü, 100’e 110 metre ölçülerinde. Eski çağlarda Anadolu’nun en büyük yapısı. Bu aslında normal bir şey çünkü ticaret yapılan bir ortam var, ciddi bir ticaretin yapıldığı bir ortam. Doğal olarak şehir zenginleşiyor. Şehir zenginleştikçe surları yapılıyor, tapınakları yapılıyor, sarayları yapılıyor, daha büyük saraylar yapılıyor. Yazılı belgelerden biliyoruz ki saray da bu işlerin içinde, yani saray da ticarete dahil oluyor. Bir anlamda kervansaray gibi nitelendirilebilecek bir fonksiyona da kavuşuyor, gelen mallar burada depolanabiliyor. Saray, odalarını kiraya veriyor. Benzer şekilde büyük Warşama Sarayı’nın ölçülerine yakın bir saray kazıyoruz uzun yıllardır. Tabii yanmış, yakılmış ama bazı yerlerinde de temeline kadar kaldırılmış. Bu yapılar tüccarların buraya gelmesinden 500 yıl kadar öncesinde güçlü bir otoritenin varlığını bize gösteriyor. Aynı Warşama Sarayı’nın odalarının büyüklüğüne ulaşacak kadar büyük odaları olan bir yapı bu. Bunlar da muhakkak özel amaçlarla kullanılmamış, bunlar muhakkak malların depolandığı yerlerdi. Bu dönem aşağı yukarı günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihleniyordu. Fakat onun altında gelenler üsttekilerden daha da büyük yapılar. 4 metreye kadar kalın duvarları olan binalar keşfettik. Bunlar da büyük ihtimalle yine benzeri şekilde ticaret nedeniyle büyümüş bir otoritenin anıtsal yapılar olması gerekiyor. Bu yapılar da tam söyleyemeyebiliriz ama ya idari ya da dini anlamda kullanılmış mekanlar olması gerekiyor"

Prof. Dr. Kulakoğlu, bulunan yapıya ilişkin kazıların sürmesiyle daha fazla bilgi edinmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sanıyorum önümüzdeki dönemlerde bunları daha net söyleyebileceğiz. Şu an için sadece küçük bir kısmını bulduk. Aslında kazılan alan çok büyük bir alan ama çok büyük bir yapının köşesini bulabildik" dedi.

KAYSERİ TARİHİNİ 6 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANDIRAN ARKEOLOJİK BULGU VE BELGELERİN GÜN IŞIĞINA ÇIKARILDIĞI VE 'ANADOLU TARİHİNİN BAŞLADIĞI YER' OLARAK BİLİNEN KÜLTEPE KANİŞ-KARUM ÖREN YERİ'NDE BU YILKİ KAZILARDA SARAYIN ALTINDA SARAY BULUNDU