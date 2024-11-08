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Kültür Endüstrisinden Kültür Seferberliğine: AKM'deki Önemli Tartışmalar

AKM'de düzenlenen oturumda kültür endüstrisi ve kültür seferberliği üzerine tartışmalar yapıldı, önemli isimlere vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:11
Kültür Endüstrisinden Kültür Seferberliğine: AKM'deki Önemli Tartışmalar

Kültür Endüstrisinden Kültür Seferberliğine

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen oturumda, 21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Oturumda konuşan moderatör Ayşe Böhürler, kültürel mirasın korunmasının önemine değinerek, “Türkülerimiz, masallarımız, üslubumuz, adabımız bizim kültürel mirasımız. Bu mirası korumak çok kıymetli,” şeklinde belirtti.

Türk Kültürüne İz Bırakan İsimler

Böhürler, Türk kültürüne katkıda bulunmuş önemli şahsiyetleri anarak, “Cemil Meriç, Türk kültüründe dönüşümün öncüsüdür,” dedi ve tarihi eserlerin korunmasındaki öncülüğe dikkat çekti.

Kültür Kavramının Gelişimi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, kültür olgularının gelişiminin 1453'te başladığını vurguladı. Oğuz, “Küreselleşen dünyada kültür, daha hayati bir konu haline geliyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kültürel mirasların korunması için UNESCO'nun yaptığı sözleşmelere dikkat çekti.

Kültürel Çeşitliliğin Önemi

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Türk kültürünün küresel arenada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğinin her kültür için büyük bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Yurt dışında yapılan kültürel çalışmaların önemine de değindi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Programda Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Millet Kütüphanesi'nin dijitalleştirme projeleri hakkında bilgi vererek, şu ana kadar 14 bin kitabın dijitalleştirildiğini açıkladı.

Kültürel Miras Kaçakçılığına Dikkat Çekildi

“Kaçış Yok!” isimli sergi ile Türkiye'nin kültürel miras kaçakçılığına karşı attığı kararlı adımlar gözler önüne serildi. Sergide, iade edilen tarihi eserler yer aldı.

Bu oturum, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma konusundaki farkındalığı artırmak adına önemli bir platform oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının tanıtım programı kapsamında "Kültür Endüstrisinden Kültür Seferberliğine" başlıklı oturum, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz (sol 2), Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen (ortada), Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu (sağ 2) ve Arkitekt Yayın Yönetmeni Yasemin Darbaz Karaca (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının tanıtım programı kapsamında "Kültür Endüstrisinden Kültür Seferberliğine" başlıklı oturum, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz (sol 2), Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen (ortada), Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu (sağ 2) ve Arkitekt Yayın Yönetmeni Yasemin Darbaz Karaca (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

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