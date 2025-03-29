Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Sert Yanıt

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Tepki

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına sert bir yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sanatçıyı ve emekçiyi cezalandırmak siyaset yapmak mı? İşinize gelmeyeni susturarak mı demokrasi getireceksiniz?" sözleriyle durumu eleştirdi.

Çağrı Üzerine Sorular Yöneltti

Mumcu, açıklamalarında, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV gibi kanallarda yayınlanan dizilerde rol alan sanatçılara yönelik sorular sordu. "Peki şimdi bu değerli oyuncular ne yapacak? Dizileri mi bırakacaklar, yoksa tüm yapımlar Halk TV'ye mi taşınacak?" diye sordu.

Emekçilerin Geçim Kaygısı

Mumcu, hak, hukuk ve adaletten bahsedenlerin yüzlerce kamera arkası emekçisinin ekmeği ile oynamaktan çekinmediğini söyledi. "Oyuncular, set işçileri, senaristler, ışıkçılar, kostümcüler... Onların emeği, geçimi ne olacak? Sanatçıyı ve emekçiyi cezalandırmak siyaset yapmak mı?" diyerek durumu eleştirdi.

Hesap Vermekten Kaçamazsınız

Son olarak, "Ama ne yaparlarsa yapsınlar, millet her şeyin farkında. Hesap vermekten kaçamazsınız," diyerek sözlerini tamamladı.