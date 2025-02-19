Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilham alarak duyurusunu yaptığı "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" ile geleneksel değerleri modern bir bakış açısıyla harmanlayacaklarını belirtti. Bu proje, Anadolu'nun eşsiz kültürel zenginliğini ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

Projenin Hedefi ve Amaçları

Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen açılış programında, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Projenin, Türk kültürü ile Anadolu'nun medeniyet mirasına ışık tutacağına inandığını vurguladı.

İlk Sergi: 'Doğadan Sanata: Ahşap'

Projenin ilk sergisi olarak Ankara Etnografya Müzesi seçildi. Bakan Ersoy, “Etnografya Müzesi, 'Doğadan Sanata: Ahşap' sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor. İçerisinde Osmanlı dönemine ait 181 seçkin ahşap eseri barındırıyor,” diyerek müzenin tarihine de değindi.

Sergi Detayları ve İçerikler

Müze koleksiyonunda yer alan eserlerin yanı sıra, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlerdeki müzelerden de parçaların sergileneceğini açıklayan Ersoy, 102 eserin ilk kez gözler önüne serileceğini sözlerine ekledi. Sergide, tarihsel adresler ve kutsal emanetlere dair zengin bir seçki sunulacak.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Diğer Etkinlikler

Ersoy, sergilerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Eğitim programları, rehberli turlar ve interaktif etkinliklerle köklü kültürümüz geniş kitlelere ulaşacak. Hatay, Samsun, Antalya ve Erzurum gibi şehirlerde farklı temalara sahip sergiler de yıl boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın Değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise sergilerin kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı. Usta, “Bu sergiler, turizmin sadece deniz-turizm olarak düşünülmemesi gerektiğini gösteriyor,” dedi.

Bakan Ersoy ve katılımcılar, serginin açılışı sonrası Etnografya Müzesi'ni gezerek sunulan eserler hakkında bilgi aldılar.