Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi'nin açılışında Türkiye'nin kültürel mirasını sergileyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:20
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 102'nci yılından ilham alarak duyurusunu yaptığı "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" ile geleneksel değerleri modern bir bakış açısıyla harmanlayacaklarını belirtti. Bu proje, Anadolu'nun eşsiz kültürel zenginliğini ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

Projenin Hedefi ve Amaçları

Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen açılış programında, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Projenin, Türk kültürü ile Anadolu'nun medeniyet mirasına ışık tutacağına inandığını vurguladı.

İlk Sergi: 'Doğadan Sanata: Ahşap'

Projenin ilk sergisi olarak Ankara Etnografya Müzesi seçildi. Bakan Ersoy, “Etnografya Müzesi, 'Doğadan Sanata: Ahşap' sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor. İçerisinde Osmanlı dönemine ait 181 seçkin ahşap eseri barındırıyor,” diyerek müzenin tarihine de değindi.

Sergi Detayları ve İçerikler

Müze koleksiyonunda yer alan eserlerin yanı sıra, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlerdeki müzelerden de parçaların sergileneceğini açıklayan Ersoy, 102 eserin ilk kez gözler önüne serileceğini sözlerine ekledi. Sergide, tarihsel adresler ve kutsal emanetlere dair zengin bir seçki sunulacak.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Diğer Etkinlikler

Ersoy, sergilerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Eğitim programları, rehberli turlar ve interaktif etkinliklerle köklü kültürümüz geniş kitlelere ulaşacak. Hatay, Samsun, Antalya ve Erzurum gibi şehirlerde farklı temalara sahip sergiler de yıl boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın Değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise sergilerin kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı. Usta, “Bu sergiler, turizmin sadece deniz-turizm olarak düşünülmemesi gerektiğini gösteriyor,” dedi.

Bakan Ersoy ve katılımcılar, serginin açılışı sonrası Etnografya Müzesi'ni gezerek sunulan eserler hakkında bilgi aldılar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
6
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!