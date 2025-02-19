Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ArtAnkara Fuarı'nın Sanat Üzerindeki Etkisini Vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ArtAnkara Fuarı'nı Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ArtAnkara'nın 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fuarın, çağdaş sanatın gelişimi için büyük bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Ersoy, Türk sanatçıların küresel sanat dünyasında daha görünür olmalarına katkı sağladığını belirtti.

Sanatın Gücü ve Türkiye'deki Hareketlilik

ATO Congresium'da gerçekleşen etkinlikte konuşan Ersoy, sanatın sosyal, siyasal ve teknolojik değişimlerin yansıdığı küresel bir dil haline geldiğini, sanat eserlerinin ise yenilikçi düşünceleri dönemin ruhunda anlattığını ifade etti. Ülkemizde çağdaş sanat alanındaki hareketliliğin, ulusal ve uluslararası sergiler, bienaller ile sanat fuarları ve koleksiyonerlerin artan ilgisi sayesinde büyük bir ivme kazandığını vurguladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ve Çağdaş Sanat

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 20 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin de çağdaş sanatın yayıcı gücüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Bu etkinliklerin sanatseverler ile sanatçılar arasında eşsiz bir etkileşim alanı yaratacağını belirtti.

ArtAnkara ve Sanatın Erişilebilirliği

Ersoy, çağdaş sanat fuarlarının, sanatı yalnızca belirli çevrelerin değil, herkesin deneyimleyebileceği bir alan haline getirdiğini belirterek, bu tür organizasyonların sanatçılar için uluslararası düzeyde tanınırlık sağladığını ve sanatseverlere çağdaş sanatın en güncel örneklerini sunma fırsatı verdiğini söyledi. Ayrıca, sanat profesyonelleri arasındaki işbirliklerinin temelini oluşturduğuna vurgu yaptı.

Sanatın Kültürel ve Ekonomik Değeri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, günümüzde sanatseverlerin çağdaş sanat etkinlikleri için dünyanın dört bir yanına seyahat ettiğini ve ArtAnkara gibi köklü sanat organizasyonlarının Türkiye'nin sanat sahnesini güçlendirdiğini belirtti. 1986 yılında Bakanlık tarafından düzenlenen Asya-Avrupa Sanat Bienali ile başlayan uluslararası sanat yolculuğunun, ArtAnkara gibi organizasyonlarla daha da ileri taşındığını dile getirdi.

Fuarın Sonuçları ve Etkinlikler

Bakan Ersoy, fuar aracılığıyla uluslararası galerilerin, sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin çağdaş Türk sanatını yakından tanıma fırsatı bulacaklarını ifade ederek, ArtAnkara Fuarı'nın 11. yılına ulaşmasının, Ankara'nın sanatsal kimliğine önemli bir değer kattığını kaydetti. Fuarın açılışı ödül töreni ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseri ile son buldu.