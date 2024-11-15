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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli ile Görüştü

Bakan Ersoy, Azerbaycan'da kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:29
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli ile Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakü'de Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile bir araya geldi. Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) için bulunduğu Bakü'de, mevkidaşı Kerimli ile çeşitli konuları görüştü.

Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi

Görüşme, COP29 kapsamındaki Azerbaycan pavilyonunda gerçekleştirildi. Bakanlar Ersoy ve Kerimli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin mevcut durumu ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunu ele aldı.

Artan Turizm Trafiği

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel faaliyetlerde ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Ersoy, “Kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Turizm trafiği son yıllarda önemli ölçüde yükseldi. Bu yıl Azerbaycan'dan Türkiye'ye ziyaretlerde yüzde 15 artışla 900 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Özbekistan Pavilyonu Ziyareti

Bakan Ersoy, Azerbaycan ziyaretinin ardından Özbekistan pavilyonunu da ziyaret etti ve buradaki kültür bakanı Ozodbek Nazarbekov ile görüşmelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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