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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' Sergisini Ziyaret Etti

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Taviloğlu Koleksiyonu'ndan oluşan sergiyi ziyaret etti ve sanatın nesiller boyu aktarımına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:08
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' Sergisini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' Sergisini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 903 sanatçının 2 bin 412 eserini barındıran Taviloğlu Koleksiyonu'ndan oluşan 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' sergisine ziyarette bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sergideki eserlerin 52 yıl önce Mustafa Taviloğlu tarafından büyük bir heyecanla temellerinin atıldığını ve günümüzde 903 sanatçının 2 bin 412 eserinin bu koleksiyonda yer aldığını belirtti.

Ersoy, söz konusu koleksiyonun sanatın nesiller boyu aktarılmasına vesile olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin kültürel birikimini ve sanat sevgisini yansıtan bu özel serginin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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